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В Ачинске сутки ищут пропавшего 12-летнего школьника

В Красноярском крае 12-летний мальчик ушел в школу и пропал

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Ачинский подросток не вернулся домой из школы 17 ноября, мальчика ищут волонтеры и более сотни полицейских. Об этом сообщается в Telegram-канале «МВД 24».

С заявлением в полицию обратилась мать 12-летнего мальчика, женщина сообщила, что сын ушел в школу утром и с занятий не вернулся, мальчик не пришел домой ночевать. В состав поисковых групп вошли около сотни сотрудников полиции Ачинска, спасатели, волонтеры и родные пропавшего.

Сотрудники органов внутренних дел проверяют места возможного нахождения школьника, прочесывают дворы, подъезды, чердаки и подвалы. Известно, что подросток уже сбегал из дома. Семья на учете в органах ПДН не состоит.

Ранее в Екатеринбурге пропал шестилетний мальчик.

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