В Москве юноша выжил после падения с 12 этажа

В Москве человека госпитализировали после падения с 12-го этажа на припаркованную машину. Об этом сообщает 360.tv.

Инцидент произошел на Саратовской улице. На данный момент неизвестно, при каких обстоятельствах это произошло. Россиянин выжил, но ему потребовалась помощь медиков.

Как сообщает Life со ссылкой на Shot, пострадавшим оказался 15-летний подросток. Он приземлился на крышу иномарки Peugeot. На данный момент молодой человек находится в медучреждении с переломами и другими характерными для падения травмами.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее в Новосибирске полуторагодовалый мальчик выпал из окна 18 этажа и остался жив.