Пенсионерка пропала после общения с телефонными мошенниками в Подмосковье

В Подмосковье пожилая женщина месяц общалась с телефонными мошенниками и бесследно исчезла, о пропаже матери в полицию заявил сын. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

66-летняя жительница Подмосковья пропала несколько дней назад, пенсионерка ушла из своей квартиры и до сих пор ее местонахождение неизвестно. С заявлением в полицию обратился сын женщины, он сообщил, что неделю назад разговаривал с матерью и понял, что она длительное время общается с телефонными мошенниками.

Пожилая женщина рассказала сыну, что по заданию аферистов, которые представились сотрудниками Центробанка, она ездила в Москву и участвует в специальной операции по поимке мошенников.

При этом подробности женщина отказалась рассказать, сославшись на подписку о неразглашении. Мужчина обеспокоился и приехал к матери домой, но пенсионерки там уже не было, пропала и сумка с документами, телефон пожилой женщины выключен.

Поисками пенсионерки занимаются сотрудники полиции, но пока безрезультатно.

Ранее мошенники выманили у пенсионерки деньги на помощь матери военнослужащего.