Ночь на 18 ноября в Москве стала самой холодной с начала осени, столбики термометра опустились до - 8,5°C, это на 5,2 градуса ниже по сравнению с предыдущей ночью. Об этом сообщил в своем Telegram-канале ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

При этом на территории Московской области самой холодной точкой стал Клин, там минимальная температура составила -12,1°C.

Леус отметил, что синоптическая ситуация в атмосфере складывается таким образом, что в ночь на 19 ноября в Москве ожидается еще более холодная погода, возможно, -10°C.

В свою очередь научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в январе в Москве и Подмосковье температура воздуха ожидается около нормы, однако погода будет очень изменчивой. При этом он заметил, что предсказать погоду на новогодние праздники сейчас нельзя, поскольку точные прогнозы возможно дать только на две недели вперед.

Ранее врач назвала заболевания, которые могут обостряться в холодное время года.