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На границу Финляндии и России прибыло рекордное число просителей убежища за год

На границу Финляндии и России прибыло рекордное число беженцев за год

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

Рекордное количество людей, просящих убежища у Финляндии, собрались 17 ноября на сухопутных пунктах пропуска на российско-финской границе. Об этом сообщает пограничный отряд Юго-Восточной Финляндии в соцсети X.

Отмечается, что 17 ноября 163 человека подали прошение об убежище.

За весь год в Финляндии по всей сухопутной границе с Российской Федерацией было зарегистрировано 335 заявлений об убежище от граждан Ирака, Сирии, Сомали и других стран, причем наибольшее количество прошений было подано с начала ноября.

На прошлой неделе стало известно, что МИД Финляндии готовит законопроекты о полном закрытии границы с Россией на случай, если сокращение количества работающих КПП не поможет снизить наплыв мигрантов. Агентство Евросоюза по контролю границ Frontex заявило о готовности отправить свои силы к границе с РФ, чтобы не допустить роста числа нелегальных пересечений. В Кремле в свою очередь заявили, что Хельсинки совершил ошибку, «выбрав путь конфронтации». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что финские пограничники применили «перцовку» против мигрантов на границе с Россией.

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