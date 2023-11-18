Через коридор в Египте в сектор Газа доставили 26 грузовиков с гумпомощью

По меньшей мере 26 грузовиков с гуманитарной помощью въехали в сектор Газа в пятницу через контрольно-пропускной пункт «Рафах». Об этом сообщило на своей странице в соцсети X Управление по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях (COGAT).

Согласно предоставленной информации, 12 грузовиков доставили в палестинский анклав 330 тонн продуктов питания, 10 грузовиков — 200 тонн медицинского оборудования, 3 грузовика — 60 тонн воды, 1 — 15 тонн предметов первой необходимости для организации работы пунктов временного размещения людей.

Также стало известно, что 18 ноября спецборт МЧС РФ Ил-76 вылетел из Грозного в Эль-Ариш в Египте для доставки 30 тонн гуманитарной помощи населению сектора Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, когда движение ХАМАС объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля «Железные мечи» стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. Поставки гуманитарной помощи в Газу стали осуществляться через КПП Рафах только после 20 октября, причем их объем называют недостаточным.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. Когда началась эта операция, точно неизвестно, однако в ее преддверии сотни тысяч палестинцев покинули свои дома и переместились в убежища и на юг анклава. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения, в центре Газы все еще продолжаются бои.