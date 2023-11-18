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Синоптик рассказал о погоде на новогодние праздники

Синоптик Вильфанд: в январе в Москве ожидается изменчивая погода

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Илья Питалев/РИА Новости

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал «Ленте.ру», что в январе в Москве и Подмосковье температура воздуха ожидается около нормы, однако погода будет очень изменчивой.

Согласно прогнозу Вильфанда, в январе ожидаются и морозные периоды, и оттепельные. Причем и то, и другое будет встречаться чаще, чем обычно.

«А вот «нормальной» погоды будет меньше, чем обычно. Вероятность этого события больше 70 процентов», — сказал синоптик.

Научный руководитель Гидрометцентра добавил, что предсказать погоду на новогодние праздники сейчас нельзя. Вильфанд подчеркнул, что точный прогноз специалисты могут давать только на две недели вперед.

До этого в Гидрометцентре прогнозировали в Москве сухую погоду с небольшой облачностью в субботу, 18 ноября.

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в Москве наступила метеорологическая зима. По прогнозу ведущего сотрудник центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, несмотря на то, что она пришла на четыре дня позже, чем обычно, жителей столицы ожидают не просто похолодание и заморозки, а настоящие морозы.

Ранее в Москве из-за холодов стали недоступны самокаты.

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