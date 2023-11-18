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Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу

В Москве 18 ноября ожидается ясная погода с заморозками до -5°C

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Pavel Golovkin/AP

Сухая с небольшой облачностью погода ожидается в Москве в субботу, 18 ноября. Соответствующий прогноз размещен на сайте Гидрометцентра.

Согласно метеопрогнозу, температура воздуха в столице днем будет от -3°C до -5°C, а ночью столбики термометров опустятся до -11°C, на небе сгустятся облака.

На дорогах местами возможно образование гололедицы, осадков не ожидается.

По информации синоптиков, придет восточный ветер со скоростью 3–8 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 756 мм ртутного столба.

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец объявил, что в Москве наступила метеорологическая зима. По прогнозу ведущего сотрудник центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, несмотря на то, что она пришла на четыре дня позже, чем это обычно происходит, жителей столицы ожидают не просто похолодание и заморозки, а настоящие морозы.

Ранее в Москве из-за холодов стали недоступны самокаты.

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