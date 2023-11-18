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В ряде российских регионов ожидается сильный снегопад 20 ноября

Вильфанд предупредил о мощном снегопаде на юге ЦФО 20 ноября

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Илья Питалев/РИА «Новости»

В южной части Центрального федерального округа (ЦФО) России 20 ноября прогнозируется сильный снегопад и метель. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости.

«Под влиянием атмосферного фронта южного циклона

«Утром и днем 20 ноября в южной половине ЦФО ожидается снег, местами сильный, ветер порывами до 15-18 м/с, метель», — заявил метеоролог.

Он также добавил, что на дорогах наметет снежных заносов, а общее количество выпавшего снега составит до 15 миллиметров, что превышает снежные показатели севера европейской части страны. При этом температура воздуха в среднем ожидается ниже нуля, поэтому «снег там ляжет».

Согласно прогнозу, аналогичная погода коснется Воронежской, Курской, Тамбовской, Липецкой и Орловской областей.

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец объявил, что в Москве наступила метеорологическая зима.

Ранее синоптик рассказал, какой день станет самым холодным на неделе в Москве.

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