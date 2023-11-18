У Большого театра вновь собралась очередь за билетами на «Щелкунчика»

Люди снова собрались в очередь возле Большого театра, чтобы приобрести билеты на балет «Щелкунчик». Об этом сообщается в Telegram-канале РЕН ТВ.

Как говорится в сообщении, участники очереди поют песни, заказывают пиццу. В толпе даже есть местный Дед Мороз, который раздает пирожки за выполнение заданий.

Ранее стало известно, что двум людям понадобилась медицинская помощь после давки в очереди за билетами в Большой театр.

До этого полиция в Москве задержала людей, которые вели незаконную запись в очередь на балет «Щелкунчик».

Сообщения об ажиотажном спросе и очереди за билетами появились 4 ноября. Отмечалось, что в первый же день очередь за браслетами, которые дают возможность купить билеты на балет «Щелкунчик», достигала 500 человек.

Балет «Щелкунчик» традиционно показывают в Большом театре перед и во время новогодних праздников. Премьера в этом году намечена на 23 декабря.

Ранее в Петербурге в отношении психолога-педагога возбудили дело о драке на концерте.