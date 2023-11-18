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Папа Римский поговорит с родственниками заложников на Ближнем Востоке

Папа Римский встретится с родственниками заложников в Газе

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Vatican Media/Reuters

Папа Римский Францис встретится с родственниками заложников, которые удерживаются в секторе Газа и других «горячих точках» Ближнего Востока в ходе коллективной аудиенции в среду, 22 ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ватикана.

«Я могу подтвердить, что утром в среду, 22 ноября, Папа Франциск встретится по отдельности с группой родственников израильтян, которые были взяты в заложники в Газе, и с группой родственников палестинцев, страдающих от конфликта», — заявил глава ватиканской пресс-службы Маттео Бруни.

Он напомнил, что на последней воскресной проповеди папа Франциск подчеркнул святость жизни каждого человека, «будь то христианин, иудей, мусульманин», священна.

До этого папа Римский Франциск призвал остановить войну на Ближнем Востоке.

Он добавил, что сектору Газа требуется гуманитарная помощь. Понтифик подчеркнул, что выступает и за освобождение всех заложников, захваченных ХАМАС.

Ранее папа Римский Франциск заявил, что мир погружен в войну из-за оборонной промышленности.

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