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Двое мужчин совершили налет на пекарню ради пончиков и ватрушек

В Польше поймали мужчин, избивших работника пекарни ради двух лотков с булочками

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Shutterstock

В Польше двое мужчин напали на работника пекарни ради свежей выпечки, сообщает издание Kryminalki.pl.

13 ноября налет на пекарню в Быдгоще совершили 53-летний мужчина и его 38-летний подельник. Их задержали в тот же день, старший, прятавшийся в кустах неподалеку от места преступления, был пойман первым.

Перед этим сообщники проникли в местную пекарню через подсобное помещение. Внезапно путь к выпечке им перегородил работник заведения, но злоумышленники избили его, а затем забрали с собой два лотка с дрожджувками и пончиками на менее чем 50 злотых (примерно 1100 рублей).

Налетчикам предъявили обвинения в грабеже и попытке кражи со взломом. Оба подозреваемых, как уточняется, уже бывали за решеткой.

Ранее мужчина взорвал гранату в пекарне, когда ему отказали в бесплатной выпечке.

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