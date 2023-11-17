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Роскомнадзор сможет блокировать сайты с методами обхода ограничений

Кабмин разрешил РКН блокировать сайты с методами обхода ограничений

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Роскомнадзор

Правительство России наделило Роскомнадзор полномочиями вносить сайты, которые содержат информацию о методах и способах обхода блокировок других онлайн-ресурсов, в Единый реестр запрещенной информации. Соответствующее постановление опубликовано на сайте нормативных правовых актов.

Согласно документу, в правилах создания формирования и ведения реестра появилось новое основание для включения в перечень, которое касается «информации о способах, методах обеспечения доступа к информационным ресурсам и (или) информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен на территории Российской Федерации».

3 октября зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин заявил, что Роскомнадзор планирует заблокировать VPN-сервисы в России с весны следующего года.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн пояснил, что Роскомнадзор собирается блокировать «только те VPN, которые нарушают закон».

В октябре Шейкин обратился к Минцифры с просьбой ограничить в российском маркетплейсе RuStore распространение VPN-сервисов, которые не соблюдают требования законодательства РФ.

Ранее РКН прокомментировал блокировку VPN в России.

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