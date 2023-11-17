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Вооруженное ограбление банка в центре Москвы попало на камеру

Прокуратура опубликовала видео ограбления банка на Пресненском валу в Москве

Прокуратура Москвы опубликовала видео ограбления банка на Пресненском валу в столице. Ролик выложен в Telegram-канале ведомства.

«Неизвестные подъехали на автомобиле к мужчинам, произвели несколько выстрелов в их сторону, открыто похитили крупную сумму денег, после чего скрылись с места происшествия», — описали в прокуратуре предварительную версию развития событий.

В ведомстве заявили, что держат на контроле процесс возбуждения уголовного дела по факту разбойного нападения и установления личностей, причастных к ограблению.

До этого РИА Новости писало, что группа преступников ограбила банк в Москве на 300 млн рублей. Уточняется, что ограблению подверглось не здание банка, а курьеры, перевозившие средства из банкомата в здание банка. По данным Telegram-канала 112, преступники передвигались на автомобиле марки Mercedes.

Ранее вооруженный грабитель украл из кассы деньги, купил на них зажигалку и поджег купюры.

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