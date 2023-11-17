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Политолог заявила об устранении неравенства в доступе к культурным ценностям России

Политолог Линдигрин: в России реконструируют сельские ДК, клубы и библиотеки

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Павел Бедняков/РИА Новости

Отрасль культуры традиционно получает значительное внимание и поддержку президента России Владимира Путина, считает исполнительный директор АНО «Институт региональных проблем» Наталья Линдигрин.

Комментируя «Газете.Ru» выступление главы государства на пленарном заседании в рамках IX Санкт- Петербургского Международного культурного форума, политолог выразила согласие со словами президента, заявившего, что именно взаимодействие культур обеспечивает России — многонациональной и многоконфессиональной стране — мирное и стабильное развитие.

«Культура России традиционно сильна своим многообразием, мультикультурностью, характеризующей все населяющие ее народы. Отказаться от этого, даже от одной из этих культур, также как отказаться от самих себя», — полагает Наталья Линдигрин.

Политолог также заявила, что говорить об отмене культуры России, как и любой другой культуры, в угоду сиюминутным политическим решениям по меньшей мере глупо.

«Она складывалась даже не сотнями лет, а тысячами. На ней выросло не одно поколение, на ее основе формировались целые цивилизации. Поэтому данный тезис, на мой взгляд, характеризует не реальные приметы сегодняшнего времени, а соответствующий уровень культуры и интеллекта его авторов», — сказала Линдигрин.

Директор Института региональных проблем акцентировала внимание на словах президента о поддержке творческих людей и организации, развитии программ охраны памятников и исторических городов, запуске уникальных проектов на основе цифровых решений.

«Особенно ценно, что реконструируются и оснащаются не только значимые для всей страны объекты федерального уровня, но и сельские дома культуры, клубы и библиотеки. В последние годы отчетливо видно, как устраняется неравенство в доступе к культурным возможностям и ценностям страны. И, по словам президента, этот тренд будет продолжен», — заключила Линдигрин.

17 ноября президент России Владимир Путин провел пленарное заседание в рамках IX Санкт- Петербургского Международного культурного форума.

Форум стартовал 16 ноября. Возродившись после четырехлетней паузы, масштабный съезд собрал министров культуры более чем из 30 стран и более 70 зарубежных делегаций.

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