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Россиянин расправился с любовником жены, который заразил ее венерическим заболеванием

Омич узнал о венерическом заболевании жены и зарубил топором ее любовника

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

В Омской области мужчина расправился со знакомым, заразившим его жену венерическим заболеванием. Об этом пишет издание Om1.ru со ссылкой на заявление пресс-службы областного СУ СК.

На днях в Таре прохожие обнаружили на улице 49-летнего мужчину без признаков жизни. В ходе проверки следователи выяснили, что недавно потерпевший выпивал со своим 33-летним знакомым.

Подозреваемого в жестоком преступлении задержали. На допросе он признался, что приревновал приятеля к своей супруге и расправился с ним. Перед этим у горожанина выявили венерическое заболевание, впоследствии стало известно, что им же болеет и его жена. Состоялась семейная ссора, во время которой обманутый муж выяснил, что женщину заразил ее любовник, друг их семьи.

После этого мужчина назначил оппоненту встречу, напоил его и зарубил топором.

Ранее житель Алтая избил свою возлюбленную с инвалидностью из ревности.

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