Финляндия готовится к полному закрытию границы с Россией

Министерство внутренних дел Финляндии разрабатывает законопроект о полном закрытии границы с РФ. Об этом сообщает телеканал MTV3 со ссылкой на источники.

«По нашим данным, МВД уже готовит решение о закрытии всей восточной границы. Это делается в качестве резервной меры на случай, если маршрут просителей убежища в Финляндию изменится, и их число увеличится», — утверждают журналисты.

При этом отмечается, что пока необходимости в принятии новых мер нет, поэтому госсовет Финляндии не стает проводить в выходные дни дополнительное заседание.

16 ноября премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил о закрытии четырех пограничных переходов на границе с Россией из-за ситуации с беженцами. Пункты «Ваалимаа», «Нуйямаа», «Иматра» и «Ниирала» перестанут работать в ночь на субботу, 18 ноября.

В Кремле назвали большой ошибкой действия Финляндии, а сами финны организовали петицию с призывом смягчить запрет на пересечение границы.

Ранее в Финляндии назвали условие отмены решения о закрытии КПП на границе с Россией.