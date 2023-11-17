В Италии вычислили мошенников после звонка генералу карабинеров

Украинские телефонные мошенники были арестованы после попытки выманить средства у генерала итальянских карабинеров (один из четырех видов Вооруженных сил Италии, занимаются также расследованием работы мафии. — «Газета.Ru»). Об этом пишет РИА Новости.

Сообщается, что злоумышленники попытались убедить чиновника в том, что ему необходимо в ближайшее время перевести деньги своей дочери на необычный номер, после того, как та якобы лишилась связи из-за поломки телефона. Полицейский, поняв, что разговаривает с мошенниками, поддерживал разговор с ними, поручив подчиненным вычислить звонивших.

После ареста у мошенников — женщины и ее сына-украинца — нашли €25 тыс., несколько телефонов и большое количество сим-карт.

До этого россиян предупредили о новой мошеннической схеме с OnlyFans.

В рамках новой схемы после знакомства в соцсетях или чат-ботах Telegram девушка, под видом которой скрывается мошенник, отправляет кавалеру откровенные фото. Остальные нюдсы можно посмотреть только в OnlyFans. Но OnlyFans сейчас недоступен юзерам из России, и мошенники предлагают жертве установить на телефон специальное приложение с фейкового Google Play.

Ранее мошенники заставили пенсионерку поджечь военкомат.