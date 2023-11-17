Россия сняла запрет на экспорт бензина

Российское правительство приняло решение снять ограничения на экспорт бензина из РФ. Об этом в своем Telegram-канале сообщило Минэнерго РФ.

«Правительством Российской Федерации принято решение по снятию с 17 ноября временного запрета на экспорт автомобильного бензина, введенного 21 сентября в рамках комплекса мер по стабилизации ценовой ситуации на внутреннем рынке моторного топлива», — говорится в сообщении ведомства.

По данным министерства, за последние два месяца внутренний рынок РФ насытился топливом, в результате чего возник профицит предложения, что привело к снижению биржевых оптовых цен на бензин. В ведомстве уточнили, что текущие запасы топлива достигают порядка 2 млн тонн.

Параллельно, отмечают в Минэнерго, приближается зимний период, спрос на бензин падает, а значит, уровень загруженности нефтеперерабатывающих предприятий и производителей бензина скоро снизится.

В связи с вышеуказанными причинами кабмин принял решение отменить запрет на экспорт топлива, сохранив наблюдение за показателями производства и ценами на рынке.

16 ноября цена бензина Аи-92 в европейской части России снизилась на 4,03% и составила 49 287 рублей за тонну. Бензин Аи-95 подешевел на 2,74% до 52 386 рублей за тонну. Также снизились цены на все виды дизельного топлива. При этом неделей ранее стоимость бензина подросла на фоне слухов о скорой отмене запрета экспорта.

Ранее в России задумались о повышении штрафов за недобросовестные поставки горючего.