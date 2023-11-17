Путин призвал перестать делить человечество на сорта

Человечество нельзя делить на «первый и второй сорт, как мясо», заявил президент России Владимир Путин, выступая на Санкт--Петербургском международном Форуме объединенных культур. Об этом сообщает ТАСС.

Отвечая на вопрос о возможном компромиссе в вопросе расширения БРИКС, который уже включает в себя 11 участников, российский лидер отметил, что «провозглашение исключительности кого-либо — это неприемлемый вариант».

«Провозглашение исключительности кого-то по отношению к другим, деление людей на первый и второй сорт, как мясо — первого сорта, второго сорта. Так в человеческом обществе быть не должно, это неестественно», — подчеркнул Путин, отвечая на вопрос.

Президент отметил, что миссия культуры и спорта — возводить мосты между государствами, так как официальные лица не всегда справляются с этой задачей.

В ходе пресс-конференции президент также призвал не «скатываться в крайности» и брать лучшее из разных стран.

Ранее президент России Владимир Путин назвал «придурками» тех, кто препятствует международным культурным обменам.