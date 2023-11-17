За 9 месяцев 2023 года в перинатальном центре Луганска спасли 96 недоношенных детей

За 9 месяцев 2023 года в отделении интенсивной терапии Луганского республиканского перинатального центра прошло лечение 96 недоношенных детей, в 2022 году их было 71, сообщила заведующая отделением Анна Чумакова.

По ее словам, количество недоношенных младенцев увеличилось, но увеличилось и общее количество поступающих детей. С весом до 1 кг родилось 16 детей за этот год.

«Выживаемость таких младенцев растет, в этом году она составила 88%, что является хорошим показателем», — констатировала Анна Чумакова.

Она отметила, что уход таким младенцам можно обеспечить только в оснащенном необходимым оборудованием медицинском учреждении.

В ЛНР помощь малышам, появившимся на свет раньше срока, оказывают медики Луганского республиканского перинатального центра. Ежегодно они спасают 120–150 таких детей.

Кроме того, заведующая сообщила, что летом в отделении было 11 детей, которые находились на искусственной вентиляции легких, однако постепенно все эти пациенты стабилизировались. Главным признаком того, что малыш идет на поправку является усваивание минимального объема питания. Также ребенок должен научиться дышать без помощи аппаратов.

Медик уточнила, что первый этап выхаживания недоношенных малышей осуществляется в отделении реанимации и интенсивной терапии для новорожденных. Его врачи присутствуют на преждевременных и сложных родах. Поэтому борьба за жизнь и здоровье ребенка начинается в первые же минуты после его появления на свет.

Анна Чумакова отметила, что минимальный вес новорожденного в ее практике составил 590 грамм. Эта девочка провела в отделении больше 2 месяцев. Но она выжила, и сейчас вместе с родными приходит в гости к врачам, когда-то спасшим ее.

Заведующая отделением патологии новорожденных недоношенных детей Луганского республиканского перинатального центра Елена Васильевна пояснила, что во вверенном ей отделении происходит второй этап выхаживания.

«К нам для долечивания и выхаживания поступают дети из реанимации, а также из роддома — как доношенные, так и недоношенные. У нас сейчас находится 11 детей, из них 9 недоношенные. 60–70 % наших пациентов — это малыши из реанимации», – рассказала Васильева.

17 ноября отмечается Международный день недоношенных детей. Недоношенными считаются дети, родившиеся при сроке беременности меньше 37 полных недель. Они имеют массу тела от 500 до 2499 граммов, требуют специализированного ухода и помощи врачей - неонатологов.