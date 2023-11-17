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Журналисты «Росдержавы» получили 10,6 и 9,6 года колонии строгого режима

В Подмосковье журналистов «Росдержавы» приговорили к 10,6 и 9,6 года колонии

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Движение/YouTube

В Подмосковье вынесли приговор журналистам «Росдержавы» Яну Кателевскому и Александру Дорогову. Об этом сообщает RusNews.

Люберецкий городской суд приговорил Кателевского к 9,6 года, а Дорогова к 10,6 года колонии строгого режима. Во время оглашения решения суда журналисты смеялись, сообщает издание.

Согласно карточке дела на сайте суда, Дорогов обвинялся по ч. 2 и 3 ст. 163 УК РФ. Кателевский — только по ч. 3 ст. 163 УК РФ.

По информации издания «Коммерсантъ», журналисты стали фигурантами дела о вымогательствах у инспектора 2-го полка ДПС Подмосковья летом 2020 года. По словам полицейского, осужденные снимали его работу и вынудили заплатить 1,3 млн рублей за непубликацию компрометирующих кадров.

По версии журналистов, заявление инспектора о вымогательствах является формальным поводом «заставить их молчать», сообщает «Коммерсантъ». Осужденные утверждают, что нажили себе «влиятельных врагов» из-за критики в адрес подмосковной полиции.

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