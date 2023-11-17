Врач объяснил, чем грозит нехватка жиров в питании

У людей, которые потребляют недостаточное количество жиров, может развиться авитаминоз. Об этом «Москве 24» рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.

«Самое неприятное следствие дефицита жиров — это нехватка жирорастворимых витаминов. В жирах растворяются четыре витамина: A, D, E и K. Каждый из них является очень важным для нас, выполняет свои функции. Например, если не хватает витамина K — это ускорение остеопороза, атеросклероза, отложения кальция в сосудах», — отметил специалист.

Кроме того, недостаток жиров может грозить появлением проблем с обменом веществ, продолжил врач. По его словам, это объясняется тем, что липиды участвуют в построении клеточных мембран.

Гинзбург призвал регулярно потреблять продукты с содержанием полезных жиров. Их источниками, в том числе, являются рыба, оливковое и льняное масла.

Врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев до этого рассказал, что употребление продуктов, в которых содержатся полезные жиры, поможет снизить уровень холестерина и продлить молодость клеток.

Ранее врач рассказал, чем грозит переедание.