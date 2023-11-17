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Путин заявил о попытках исказить историю через фальшивки в кино и литературе

Путин: историю пытаются сфальсифицировать через фальшивки в искусстве

Президент России Владимир Путин считает, что в мире есть силы, которые стремятся исказить историю через фабрикацию фальшивок в произведениях искусства. Об этом Путин заявил на Санкт-Петербургском международном культурном форуме.

Как отметил российский лидер, в то время как с архивами документов работают в основном историки, обычные граждане, как правило, узнают о том или ином историческом периоде из художественных произведений. Этим, приводит слова Путина ТАСС, пользуются те, кто хочет исказить исторические события в свою пользу.

«<...> Лжецы фабрикуют фальшивки — и в кино, и в публицистике, и в литературе», — сказал президент.

При этом Путин подчеркнул, что подлинное искусство и шедевры мировой литературы мешают фальсификаторам обманывать людей о прошлом.

До этого Владимир Путин встретился с новым составом Общественной палаты РФ и заявил, что современная Россия, как и много лет назад, защищает свои морально-нравственные ценности и язык.

Ранее Путин поручил учредить Национальный центр исторической памяти при президенте.

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