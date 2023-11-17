В Южной Корее к 2027 году планируют запретить есть собак

Власти Южной Кореи к 2027 году планируют запретить употребление собак в пищу, пишет Daily Mail.

Как рассказали авторы инициативы, запрет будет введен на фоне растущей осведомленности о правах животных.

«Пришло время положить конец социальным конфликтам и разногласиям вокруг потребления собачьего мяса путем принятия специального закона, направленного на прекращение этого явления», — говорится в заявлении.

После того, как законопроект будет представлен, он должен пройти согласование в парламенте страны, который его утвердит.

Организация Humane Society International, комментируя нововведение, заявила, что это решение стало «сбывшейся мечтой для всех нас, кто так упорно боролся за прекращение этой жестокости».

«Новость о том, что правительство Южной Кореи наконец-то готово запретить индустрию собачьего мяса, подобна сбывшейся мечте для всех нас», — прокомментировали представители организации.

Употребление в пищу собачьего мяса является давней практикой на Корейском полуострове и рассматривается как способ справиться с летней жарой, пишут СМИ. Но данные показывают, что популярность таких блюд падает с каждым годом.

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