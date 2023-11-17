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Недовольный качеством алкоголя воронежец бросил бомбу в работницу бара

В Воронеже недовольный качеством алкоголя мужчина бросил бомбу в работницу бара

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

В Воронеже мужчина, недовольный качеством алкоголя в баре, бросил бомбу в продавщицу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя управления МВД по региону.

По информации агентства, инцидент произошел в баре на Московском проспекте. Зашедший в заведение мужчина бросил в сторону работницы техническое устройство, которое сдетонировало.

В результате произошедшего продавщица получила телесные повреждения. Полицейские определили личность агрессора, нашли его и доставили в отделение.

«Он пояснил, что решился на такой поступок из-за того, что на его взгляд в заведении продавали некачественное спиртное», — рассказал собеседник РИА Новости.

Изъятые с места происшествия осколки взорвавшегося устройства направлены на экспертизу. На данный момент проводится процессуальная проверка.

Ранее россиянин бросил гранату за забор поликлиники.

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