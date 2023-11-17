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Шестеро бежавших от призыва украинцев попросили убежища в Молдавии

Шестеро украинцев, бежавших от призыва, нелегально пересекли молдавскую границу

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Shutterstock

Шестеро украинцев, спасавшихся от мобилизации, нелегально пересекли молдавскую границу и попросили убежища у местных властей. Об этом сообщил Telegram-канал пресс-службы молдавской Пограничной полиции.

«Пограничная полиция выявила шестерых иностранцев, которые незаконно пересекли границу из Украины в Молдавию. Они запросили убежища на территории республики», — следует из текста сообщения.

Сообщается, что пятеро мужчин были задержаны сотрудниками погранслужбы у села Токуз, еще одного удалось поймать у населенного пункта Сэиць. Перебежчики рассказали, что покинули родину нелегально, надеясь избежать отправки на передовую. После поимки их отправили в Генеральную инспекцию по делам мигрантов, теперь судьба украинцев находится в руках молдавских властей.

Ранее сообщалось, что большинство украинцев, приехавших в Польшу после начала СВО, массово возвращаются обратно.

В свою очередь, правительство ФРГ намерено существенно ускорить процедуру рассмотрения заявок на предоставление убежища гражданам Украины.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила власти Молдавии об угрозах, которые могут возникнуть в случае усиления поддержки Украины со стороны Кишинева.

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