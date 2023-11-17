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ВОЗ подсчитала число нападений на медучреждения в Газе

ВОЗ: 70% медицинских учреждений в Газе не работают из-за нападений

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Тарек Алиян/РИА Новости

С 7 октября Всемирная организация здравоохранения зафиксировала в Газе 152 нападения на медицинские учреждения, в которых пострадали люди. Об этом сообщает РИА Новости.

Такие данные на брифинге в Женеве привел представитель ВОЗ на оккупированной палестинской территории Ричард Пеперкорн.

«Мы зафиксировали 152 нападения на медицинские объекты в секторе Газа. Повреждены не менее 42 медицинских учреждений и 38 машин скорой помощи», — сказал он.

Пеперкорн уточнил, что почти 70% больниц Газы больше не работают: закрыты 25 из 36 медицинских учреждений.

16 ноября сообщалось, что израильские военные штурмуют все отделения самой крупной в Газе больницы «Аш-Шифа». Представитель канцелярии правительства Газы заявил журналистам «Аль-Джазиры», что больница «Аш-Шифа» стала «настоящим кладбищем для всех, кто в ней находится».

В тот же день пациентов «Аш-Шифы» призвали вывезти в Египет. А Верховный комиссар ООН заявил, что в Газе неизбежны массовые вспышки заболеваний и голод.

Ранее стороны конфликта в Газе достигли соглашения о временном перемирии.

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