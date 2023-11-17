Около 200 россиян пересекли пункт пропуска «Рафах» в пятницу

Около 200 граждан РФ и членов их семей пересекли пункт пропуска «Рафах» в пятницу. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России, передает ТАСС.

По данным ведомства, всего из сектора Газа на данный момент удалось эвакуировать более 500 человек, из них 288 уже доставлены в Россию.

В МЧС отметили, что перешедшая в пятницу группа россиян стала самой многочисленной. Теперь россиян централизованной колонной направят в Каир, где продолжает работу оперативный штаб МЧС России.

До этого руководитель пресс-службы министерства Роман Охотенко сообщал, что третья группа граждан РФ, которых эвакуировали из сектора Газа, была доставлена в Москву на специальном борту МЧС РФ. Он отмечал, что среди эвакуированных россиян нет раненых.

Первый специальный рейс Ил-76 МЧС России с 70 гражданами РФ приземлился в Москве 13 ноября, а второй рейс с 98 эвакуированными прибыл в аэропорт Домодедово 15 ноября.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, когда движение ХАМАС объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля «Железные мечи» стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. Поставки гуманитарной помощи в Газу стали осуществляться через КПП Рафах только после 20 октября, причем их объем называют недостаточным.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. Когда началась эта операция, точно неизвестно, однако в ее преддверии сотни тысяч палестинцев покинули свои дома и переместились в убежища и на юг анклава. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения, в центре Газы все еще продолжаются бои.

Ранее покинувшие сектор Газа россияне рассказали о жизни в зоне боевых действий.