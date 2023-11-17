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В павильоне «Роснефти» на выставке «Россия» пройдет День Иркутской области

Гости павильона «Роснефти» 18 ноября познакомятся с культурой Прибайкалья

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Павел Бедняков/РИА Новости

День Иркутской области откроется 18 ноября в павильоне «Роснефти» на ВДНХ в рамках международной выставки-форума «Россия», сообщает пресс-служба компании.

В ходе Дня Иркутской области посетителей павильона «Роснефти» ждет яркая культурно-развлекательная программа. Гости экспозиции познакомятся с разнообразной культурой Прибайкалья.

Под руководством мастеров народных промыслов они смогут изготовить традиционную куклу коренных жителей Восточной Сибири, бурятское панно «Юрта» и теплые «Байкальские камушки». Солист этно-группы «Шоно/SHONO» представит музыкальные композиции в стиле world music.

Гостям павильона также будет предложено попробовать традиционные байкальские угощения.

Международная выставка-форум «Россия» проводится по указу президента РФ Владимира Путина с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на территории ВДНХ.

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