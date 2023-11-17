Власти объяснили звуки взрывов в Курске

Губернатор Курской области Роман Старовойт объяснил звуки взрывов, которые слышат жители Железнодорожного округа города. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Они доносятся с полигона, где проводят плановые подрывы боеприпасов», — сообщил глава региона.

Он попросил жителей сохранять спокойствие.

До того губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) реактивными снарядами обстреляли Суджанский район региона, прилеты зафиксированы недалеко от села Мартыновка.

13 ноября Старовойт сообщал, что украинский беспилотник скинул боеприпас. Инцидент произошел в селе Горналь Суджанского района.

13 ноября также сообщалось, что взрывное устройство было сброшено с украинского беспилотника в районе села Попово-Лежачи Глушковского района Курской области.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.