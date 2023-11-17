Названы факторы, влияющие на развитие гипертонии

Недостаток или избыток ночного сна, продолжительный дневной сон, а также сменная работа повышают риск развития гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний. К такому выводу пришли ученые из Института исследований сердца и диабета Бейкера (Австралия), сообщает «Ридус».

Исследователи проанализировали данные мужчин и женщин, зарегистрированных в Британском биобанке. Выяснилось, что поведение, нарушающее циркадные ритмы, управляющие почти всеми процессами в организме человека, оказывает неблагоприятное воздействие на сердечно-сосудистую систему у людей любого пола и возраста.

«Мы установили, что нарушения сна и работа в ночную смену связаны с повышенным кровяным давлением как у мужчин, так и у женщин во всех возрастных группах», — рассказала Мораг Янг, руководитель исследовательской группы.

Тем временем, ученые из Университета Йювяскюля (Финляндия) выяснили, что у людей с генетической предрасположенностью к физической активности снижен риск развития заболеваний сердца и сосудов. Результаты исследования опубликованы в SpringerLink.

Американские ученые в свою очередь пришли к выводу, что даже скрытые аллергические реакции на обычные продукты питания могут привести к серьезным сердечно-сосудистым заболеваниям.

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