Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Названы факторы, влияющие на развитие гипертонии

Институт Бейкера: сменная работа и недосып способствуют развитию гипертонии

close
100%
Максим Богодвид/РИА Новости

Недостаток или избыток ночного сна, продолжительный дневной сон, а также сменная работа повышают риск развития гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний. К такому выводу пришли ученые из Института исследований сердца и диабета Бейкера (Австралия), сообщает «Ридус».

Исследователи проанализировали данные мужчин и женщин, зарегистрированных в Британском биобанке. Выяснилось, что поведение, нарушающее циркадные ритмы, управляющие почти всеми процессами в организме человека, оказывает неблагоприятное воздействие на сердечно-сосудистую систему у людей любого пола и возраста.

«Мы установили, что нарушения сна и работа в ночную смену связаны с повышенным кровяным давлением как у мужчин, так и у женщин во всех возрастных группах», — рассказала Мораг Янг, руководитель исследовательской группы.

Тем временем, ученые из Университета Йювяскюля (Финляндия) выяснили, что у людей с генетической предрасположенностью к физической активности снижен риск развития заболеваний сердца и сосудов. Результаты исследования опубликованы в SpringerLink.

Американские ученые в свою очередь пришли к выводу, что даже скрытые аллергические реакции на обычные продукты питания могут привести к серьезным сердечно-сосудистым заболеваниям.

Ранее стало известно, как снизить давление без лекарств за неделю.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий