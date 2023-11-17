IT-эксперты оценили идею публикации информации о сим-картах на «Госуслугах»

На «Госуслугах» может появиться информация о зарегистрированных на граждан сим-картах. С такой инициативой вышло Минцифры, отметив, что это позволит пользователям проверять, не используется ли их старый номер мошенниками. Это правильная идея, которая практически не несет за собой рисков для пользователей, заявил телеканалу «360» специалист по кибербезопасности Павел Мясоедов.

Предложенная мера позволит человеку в режиме «единого окна» отслеживать номера, зарегистрированные на него, и при необходимости предпринимать действия, отметил эксперт. Риски похищения данных с «Госуслуг» — минимальные, подчеркнул он.

«Поэтому инициатива правильная, но, конечно, надо и прислушиваться к операторам, которые работают в условиях большой загрузки, — добавил Мясоедов. — Интеграция с государственными информационными системами и передача в автоматизированном ключе данных о своих клиентах — это трудозатратно, большая работа».

Компании назвали этот шаг избыточным – по мнению эксперта, это подтверждает, что у них есть опасения о процессе передачи информации в сторону государственной информационной системы, так как это потребует дополнительных затрат. Реализовать такую инициативу действительно непросто, так как каждый день появляются новые номера, которые уходят в реестры. Все это нужно синхронизировать в режиме реального времени, заключил Мясоедов.

На этой неделе также стало известно, что на портале «Госуслуг» появятся электронные зачетные книжки, студенческие билеты и другие документы, подтверждающие обучение.

Кроме того, для пользователей портала станет обязательной двухфакторная аутентификация при входе на сайт.