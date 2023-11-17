Уралец получил 5,5 года лишения свободы за отравление людей газом

На Урале мужчина получил 5,5 года колонии за отравление людей угарным газом. Об этом сообщает прокуратура Челябинской области.

По информации ведомства, приговор уральцу вынесли 17 ноября в Златоусте. Его признали виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Во время судебного разбирательства удалось установить, что мужчина без соблюдения мер безопасности установил в своей квартире газовую колонку. В результате из-за неисправности произошла утечка газа, которая привела к отравлению проживающих в квартире трех молодых девушек, молодого человека и пожилой женщины, жившей этажом выше. Медикам не удалось их спасти.

«Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил мужчину к 5 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — рассказали в ведомстве.

Ранее в Подмосковье два мальчика попали в больницу из-за отравления угарным газом.