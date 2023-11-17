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Уралец получил 5,5 года лишения свободы за отравление людей газом

На Урале мужчина получил 5,5 года колонии за отравление людей из-за утечки газа

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Shutterstock

На Урале мужчина получил 5,5 года колонии за отравление людей угарным газом. Об этом сообщает прокуратура Челябинской области.

По информации ведомства, приговор уральцу вынесли 17 ноября в Златоусте. Его признали виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Во время судебного разбирательства удалось установить, что мужчина без соблюдения мер безопасности установил в своей квартире газовую колонку. В результате из-за неисправности произошла утечка газа, которая привела к отравлению проживающих в квартире трех молодых девушек, молодого человека и пожилой женщины, жившей этажом выше. Медикам не удалось их спасти.

«Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил мужчину к 5 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — рассказали в ведомстве.

Ранее в Подмосковье два мальчика попали в больницу из-за отравления угарным газом.

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