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Россиянин получил уголовное дело за «минирование» несуществующего дома

Житель Петербурга получил уголовное дело за «минирование» несуществующего дома

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Global Look Press

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело о заведомо ложном сообщении о теракте в отношении местного жителя. Об этом сообщает «Мойка78».

По данным издания, 15 ноября в полицию позвонил 69-летний мужчина, который рассказал, что дома 55 по Краснопутиловской улице и улице Красных Текстильщиков были заминированы. Позднее к звонившему прибыл участковый. Выяснилось, что звонившим оказался нетрезвый пенсионер.

Правоохранители обратили внимание, что указанного дома на Красных Текстильщиков не существует, как и самой улицы, только улица Красного Текстильщика в центре города.

В результате пенсионер был отпущен под обязательство о явке.

Накануне в аэропорту Внуково задержали рейс МоскваУльяновск из-за поступившего сообщения о минировании. Об этом сообщил Telegram-канал «ЧП Ульяновск». По его данным, пассажиров отправляли на повторный досмотр. Кроме того, изданию стало известно, что 16 ноября в этом аэропорту из-за подобных сообщений уже были задержаны рейсы до Перми и Самарканда.

До этого в Перми правоохранители заинтересовались местным школьником после того, как от его имени начали сообщать о минировании образовательного учреждения.

Ранее российский школьник сообщил о террористах в здании с телефона своего соседа по парте.

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