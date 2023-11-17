В Германии раскрыли траты Шольца на услуги парикмахеров и визажистов

Министр иностранных дел Германии Анналена Бэрбок в 2023 году потратила на стрижку и нанесение макияжа почти €100 тысяч. О расходах немецких политиков на парикмахерские услуги сообщает издание Bild.

Федеральное правительство раскрыло свои расходы на услуги визажистов и парикмахеров с января 2023 года. Поводом стал запрос депутата Бундестага Штефана Бранднера. Общая сумма расходов немецких чиновников из правительства составила €186 тысяч.

Самый большой счет оказался у 42-летней министра иностранных дел Анналены Бэрбок: €98 770. В оправдание этому издание указывает, что главе МИДа Германии приходится много путешествовать.

На втором месте 65-летний канцлер Германии Олаф Шольц: с 1 января он потратил на стрижку и нанесение макияжа €23 013. Немецкий лидер, к слову, наполовину лысый.

Министр финансов Германии 44-летний Кристиан Линднер потратил на аналогичные услуги всего €1 833.

Самым экономным оказался 54-летний министр экономики Роберт Хабек, потративший на визажистов и парикмахеров всего €550 за весь год.

10 ноября сообщалось, что среди россиян почти в два раза вырос спрос на услуги красоты и здоровья. Самыми востребованными специалистами в сфере красоты и здоровья этой осенью стали: мастера по бровям и ресницам (за год спрос на услуги вырос в 4,5 раза), диетологи (+277%), психологи (+113%), косметологи (+105%), визажисты (+66%).

Ранее каждая вторая компания в России решила сократить расходы в 2024 году.