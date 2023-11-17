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В РВИО считают полезной критику нового учебника истории

Историк Мягков: критика позволяет сделать новый учебник истории России лучше

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Алексей Майшев/РИА Новости

Критика любого научного, образовательного или просветительского издания всегда необходима и обоснована. Об этом заявил научный руководитель Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.

По его словам, критика позволяет сделать издание лучше и дает ему развитие. Он отметил, что новый учебник истории России имеет хорошую основу и дает возможность на порядок улучшить образовательный процесс.

«Понятно, что предела совершенству нет. Сегодня поступают замечания, рекомендации и советы. Прежде всего они поступают от учительского сообщества и родителей, и это нормально. Конечно, эти рекомендации полезные», — сказал он.

По словам историка, для улучшения ведется работа, и будут еще допечатки учебника. Также по поводу критики он отметил, что представители научного и просветительского сообщества рассматривают учебник со стороны своих личных взглядов.

«То, что наиболее радикальные представители политических направлений критикуют учебник говорит о том, что он действительно писался тщательно, грамотно, объективно и с той позиции, которую надо назвать государственнической позицией. Прекрасно понимаем, если эта критика необоснованная, откуда «уши растут», а если она обоснованная, конечно, мы должны воспринимать ее и брать в работу», — сказал эксперт.

По его мнению, в работе над учебником истории нельзя не опираться на государственническую позицию. «Дети растут на истории, на своем прошлом. Они должны какую-то другую страну брать за образец? Так нельзя. Тогда в течение очень короткого времени страна просто развалится. », — отметил Мягков.

Он подчеркнул, что история является опорой. При этом эксперт отметил, что прежде всего это история народа, который живет в государстве, строит и защищает его.

«От этого никуда не уйти. Мы за непрерывность истории и не будем разделять ее. Тогда мы просто отрезаем себя. Это прошлое, а без прошлого мы начинаем быть беззащитными», — сказал Мягков.

По его словам, лучший способ защиты детей и их будущего — это достоверное, правдивое и непрерывное изложение прошлого с позиции именно государственной защиты своей страны, защиты своего рода.

«Основа мировоззрения молодого человека закладывается в школе. И, на мой взгляд, три основных предмета, которые формируют мировоззрение — это история, литература и родной язык. Поэтому это задача государственной важности. Она делалась, делается и будет делаться», — заключил историк.

Ранее сообщалось, что помощник президента Владимир Мединский и автор нового учебника истории России прокомментировал исправление параграфа учебника о депортации народов и ответил на критику о пропаганде.

Ранее сообщалось, что помощник президента Владимир Мединский и автор нового учебника истории России прокомментировал исправление параграфа учебника о депортации народов и ответил на критику о пропаганде.

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