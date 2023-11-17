Собаководам объяснили, почему питомец дергается во сне

Не стоит тревожиться из-за того, что спящая собака дергается или перебирает лапами. Об этом в эфире «Радио 1» сообщил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. По его словам, чаще всего непроизвольные движения происходят во время быстрой фазы сна. Кроме того, у животного может отключаться часть мозга, контролирующая тело, пояснил специалист.

«Слабые подергивания конечностями не должны вызывать тревогу. Но если вы наблюдаете интенсивные, толчкообразные движения и в периоды бодрствования, необходимо провести диагностику, чтобы исключить нарушения функций центральной нервной системы», — продолжил кинолог.

В случае, если у питомца обнаружились подобные нарушения, эксперт посоветовал не откладывать с визитом к специалисту.

До этого Голубев рассказал, можно ли спать с собакой в одной кровати. По его словам, прежде чем пускать питомца в постель, необходимо взвесить все положительные и отрицательные аргументы. Насколько комфортным будет отдых в одной кровати с животным, зависит от его характера, породы и размера, отметил специалист.

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