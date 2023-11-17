С рейса Emirates в Буэнос-Айрес сняли россиян

С рейса авиакомпании Emirates из Дубая (ОАЭ) в Буэнос-Айрес (Аргентина) сняли 20 россиян. Об этом сообщает Telegram-канал «Крыша Турдома».

«Решение о запрете принимала миграционная служба Аргентины», — сообщили каналу в авиакомпании.

Причина инцидента неизвестна. По словам журналистов, предполагается, что это может быть связано с дополнительным контролем, который ввели власти Аргентины в отношении беременных женщин, летящих в эту страну с целью родить там ребенка. Ребенок, родившийся в Аргентине, автоматически становится ее гражданином.

16 ноября сообщалось, что во Внуково задержали три рейса из-за сообщения о минировании. Пассажиров отправляли на повторный досмотр.

В конце сентября сообщалось, что во Внуково с рейса сняли женщину, оставившую себе часы, забытые другой пассажиркой. Стоимость аксессуара оценили в 320 тыс. рублей.

Ранее россиянам рассказали, зачем в 2023 году переезжать из Аргентины в Россию.