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С рейса Emirates в Буэнос-Айрес сняли россиян

«Крыша Турдома»: с рейса Emirates из Дубая в Буэнос-Айрес сняли 20 россиян

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Shutterstock

С рейса авиакомпании Emirates из Дубая (ОАЭ) в Буэнос-Айрес (Аргентина) сняли 20 россиян. Об этом сообщает Telegram-канал «Крыша Турдома».

«Решение о запрете принимала миграционная служба Аргентины», — сообщили каналу в авиакомпании.

Причина инцидента неизвестна. По словам журналистов, предполагается, что это может быть связано с дополнительным контролем, который ввели власти Аргентины в отношении беременных женщин, летящих в эту страну с целью родить там ребенка. Ребенок, родившийся в Аргентине, автоматически становится ее гражданином.

16 ноября сообщалось, что во Внуково задержали три рейса из-за сообщения о минировании. Пассажиров отправляли на повторный досмотр.

В конце сентября сообщалось, что во Внуково с рейса сняли женщину, оставившую себе часы, забытые другой пассажиркой. Стоимость аксессуара оценили в 320 тыс. рублей.

Ранее россиянам рассказали, зачем в 2023 году переезжать из Аргентины в Россию.

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