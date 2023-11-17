Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В российском городе автобус зажал мальчика и его дедушки и протащил по земле

В Липецке автобус зажал дверьми мальчика, а его дедушку протащил по земле

close
100%
Freepik

В Липецке водитель автобуса защемил дверьми мальчика, а его дедушку, который пытался вызволить внука, протащил по земле. Об этом рассказала мать мальчика в паблике «Подслушано Липецк» во «ВКонтакте».

Женщина поделилась подробностями инцидента и обратилась к участникам сообщества с просьбой найти свидетелей случившегося.

По словам липчанки, все произошло 16 ноября в автобусе, следовавшем по маршруту №17.

«Водитель ... не удостоверившись что все пассажиры вышли, закрыл двери и продолжил движение, тем самым зажал ребенка дверями. Дедушка, который держал его за руку, пострадал, автобус его провез по дорожному покрытию, когда он упал, пытаясь вытащить ребенка зажатого в движущемся автобусе», — рассказала женщина (орфография и пунктуация сохранены. – «Газета.Ru»).

В конце автор сообщения написала, что ей хотелось бы привлечь водителя к ответственности.

Ранее в Новосибирске поездка в автобусе для семьи с ребенком закончилась неприятным событием.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий