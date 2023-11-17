В российском городе автобус зажал мальчика и его дедушки и протащил по земле

В Липецке водитель автобуса защемил дверьми мальчика, а его дедушку, который пытался вызволить внука, протащил по земле. Об этом рассказала мать мальчика в паблике «Подслушано Липецк» во «ВКонтакте».

Женщина поделилась подробностями инцидента и обратилась к участникам сообщества с просьбой найти свидетелей случившегося.

По словам липчанки, все произошло 16 ноября в автобусе, следовавшем по маршруту №17.

«Водитель ... не удостоверившись что все пассажиры вышли, закрыл двери и продолжил движение, тем самым зажал ребенка дверями. Дедушка, который держал его за руку, пострадал, автобус его провез по дорожному покрытию, когда он упал, пытаясь вытащить ребенка зажатого в движущемся автобусе», — рассказала женщина (орфография и пунктуация сохранены. – «Газета.Ru»).

В конце автор сообщения написала, что ей хотелось бы привлечь водителя к ответственности.

Ранее в Новосибирске поездка в автобусе для семьи с ребенком закончилась неприятным событием.