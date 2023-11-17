В Финляндии не исключили отмену решения о закрытии КПП на границе с Россией

Правительство Финляндии может отменить решения о закрытии КПП на границе с Россией, если ситуация изменится. Об этом сообщается на сайте кабмина страны.

В сообщении правительства указано, что решение будет отменено при условии, если исчезнет необходимость в мерах по предотвращению угрозы общественному порядку или нацбезопасности.

Накануне правительство Финляндии приняло решение закрыть с 18 ноября четыре пункта из восьми на границе с Россией. В кабмине уточнили, что запрет вводится на три месяца — до 18 февраля 2024 года.

14 ноября в стране заявили, что готовятся ограничительные меры на границе с Россией. Затем Финляндия отложила этот вопрос.

16 ноября стало известно, что закроют не все, а лишь несколько пограничных пунктов на границе с РФ.

Ранее президент Финляндии спрогнозировал трудности на границе с Россией.