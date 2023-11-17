Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Финляндии не исключили отмену решения о закрытии КПП на границе с Россией

Кабмин Финляндии отменит решение о закрытии КПП с РФ в случае изменения ситуации

close
100%
Lehtikuva/Sasu Makinen/Reuters

Правительство Финляндии может отменить решения о закрытии КПП на границе с Россией, если ситуация изменится. Об этом сообщается на сайте кабмина страны.

В сообщении правительства указано, что решение будет отменено при условии, если исчезнет необходимость в мерах по предотвращению угрозы общественному порядку или нацбезопасности.

Накануне правительство Финляндии приняло решение закрыть с 18 ноября четыре пункта из восьми на границе с Россией. В кабмине уточнили, что запрет вводится на три месяца — до 18 февраля 2024 года.

14 ноября в стране заявили, что готовятся ограничительные меры на границе с Россией. Затем Финляндия отложила этот вопрос.

16 ноября стало известно, что закроют не все, а лишь несколько пограничных пунктов на границе с РФ.

Ранее президент Финляндии спрогнозировал трудности на границе с Россией.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий