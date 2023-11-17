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В Москве стартует метеорологическая зима с настоящими морозами

Сотрудник «Фобоса» Леус: москвичей ждут не просто заморозки, а настоящие морозы

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

В Москве сегодня стартует метеорологическая зима – на четыре дня позже, чем это происходит в среднем в норме, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Жителей столицы ожидают не просто похолодание и заморозки, а настоящие морозы, предупредил он в беседе с НСН.

Сегодня в Москве впервые с начала ноября температура воздуха опустилась ниже нуля, прошедшая ночь стала самой холодной с начала осени в Москве. В выходные осадков не ожидается, однако окрепнут морозы, отметил Леус.

«Это не просто похолодание легкое или заморозки, а самые настоящие морозы», – подчеркнул он.

Предстоящей ночью похолодает до 7-9 градусов ниже нуля, в ночь на воскресенье температура воздуха может опуститься ниже 10 градусов. Днем в субботу температура воздуха будет колебаться от 3 до 5 градусов мороза, в воскресенье и понедельник – от 4 до 6 градусов ниже нуля.

Следующая неделя останется морозной, а во вторник на столицу обрушится снегопад, пообещал синоптик.

«Начиная со вторника столицу заденет южный циклон, небо затянут облака, морозы ослабнут, пройдет более заметный снег», – пообещал Леус.

Напомним, синоптики предупредили москвичей, что предстоящие морозы могут повредить исключительно теплолюбивые виды растений, которые еще не укрыты.

Метеорологи ранее сообщали, что в столице не будет снегопадов до конца ноября, они «только краем заденут» Московскую область в середине будущей недели.

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