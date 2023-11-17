Израиль и ХАМАС могут обменяться пленными в формате «50 на 50»

Израиль и ХАМАС в ближайшее время могут обменяться пленными по формуле «50 на 50». Об этом сообщает AlArabiya.

Отмечается, что ХАМАС обменяет 50 заложников, которые находятся в секторе Газа, а Израиль освободит 50 женщин и детей. Помимо этого, также обсуждается отправка гуманитарной помощи в палестинский анклав.

Ранее посол Израиля в России Александр Бен Цви заявил, что палестинское движение ХАМАС прекратило переговоры с Израилем по освобождению заложников. По словам дипломата, Израиль рассчитывает на освобождение всех заложников сразу. При этом он отметил, что израильские власти так и не получили списка заложников в секторе Газа. ХАМАС проигнорировал все просьбы, поэтому судьба заложников по-прежнему неизвестна.

Утром 17 ноября стало известно, что правительство и армия Израиля начали споры о развитии наступления в секторе Газа. Газета The Jerusalem Post написала, что по разным каналам поступала информация об условиях, которых на переговорах по заложникам пытаются добиться Израиль и палестинское движение ХАМАС.

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.