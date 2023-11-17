Россиянам объяснили, почему рост МРОТ не отразится на их зарплатах

Принятый закон об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) не отразится на зарплатах большинства россиян, заявил экономист, аналитик Николай Кульбака. Это связано с тем, что к МРОТ зарплаты почти ни у кого не привязаны, объяснил он в разговоре с телеканалом «360».

«У нас МРОТ мало на что влияет: зарплаты к нему не привязаны почти ни у кого. Есть лишь немного таких людей, – подчеркнул экономист. – Но к МРОТ привязано огромное количество выплат. То есть государство заставляет фактически поднимать большое количество платежей в бюджет».

Повышение МРОТ – эта мера, направленная на увеличение доходов бюджета. Для некоторых россиян она действительно сыграет положительную роль, но для кого-станет приведет к негативным переменам, заключил эксперт.

Напомним, Госдума приняла закон о повышении МРОТ в 2024 году на 18,5% до 19 242 рублей в месяц. В настоящий момент МРОТ составляет 16 242 рубля.

Аналитик ранее заявил, что рост МРОТ принесет существенные выгоды миллионам россиян и экономике страны в целом. По его словам, зарплата вырастет у 4,8 млн человек.