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Россиянам объяснили, почему рост МРОТ не отразится на их зарплатах

Экономист Кульбака: к МРОТ зарплаты почти ни у кого не привязаны

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Depositphotos

Принятый закон об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) не отразится на зарплатах большинства россиян, заявил экономист, аналитик Николай Кульбака. Это связано с тем, что к МРОТ зарплаты почти ни у кого не привязаны, объяснил он в разговоре с телеканалом «360».

«У нас МРОТ мало на что влияет: зарплаты к нему не привязаны почти ни у кого. Есть лишь немного таких людей, – подчеркнул экономист. – Но к МРОТ привязано огромное количество выплат. То есть государство заставляет фактически поднимать большое количество платежей в бюджет».

Повышение МРОТ – эта мера, направленная на увеличение доходов бюджета. Для некоторых россиян она действительно сыграет положительную роль, но для кого-станет приведет к негативным переменам, заключил эксперт.

Напомним, Госдума приняла закон о повышении МРОТ в 2024 году на 18,5% до 19 242 рублей в месяц. В настоящий момент МРОТ составляет 16 242 рубля.

Аналитик ранее заявил, что рост МРОТ принесет существенные выгоды миллионам россиян и экономике страны в целом. По его словам, зарплата вырастет у 4,8 млн человек.

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