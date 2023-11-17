В Колумбии начали стерилизацию «кокаиновых» бегемотов Эскобара

В Колумбии начали стерилизацию бегемотов, завезенных в страну Пабло Эскобаром, пишет AP. Таким образом власти хотят сократить численность этих животных.

СМИ сообщают, что на данный момент стерилизации подверглись два самца бегемота и одна самка. Всего, согласно программе, такую процедуру должны проходить около 40 бегемотов в год. Таким образом власти хотят установить контроль над популяцией этих животных, которые ходят без присмотра вдоль рек.

Стерилизация требует времени, поскольку обнаружить и отловить животных довольно сложно, заявил Дэвид Эчеверри Лопес, руководитель отдела охраны окружающей среды. По оценкам правительства, в Колумбии насчитывается 169 бегемотов, и, если не принять меры, к 2035 году их может быть 1000.

Бегемоты распространились из поместья Эскобара к ближайшим рекам, где начали плодиться. В Колумбии им не угрожают хищники, и они были объявлены инвазивным видом, который может нарушить экосистему.

Ранее в Колумбии мать инсценировала похищение двухлетнего сына, чтобы получить выкуп от его отца.