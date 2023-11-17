Стали известны победители международного фестиваля рекламы Red Apple

В Москве 16 ноября в рамках Национального рекламного форума прошла торжественная церемония награждения победителей международного фестиваля рекламы Red Apple, сообщает пресс-служба фестиваля. На мероприятии вручили 13 золотых, 32 серебряных и 70 бронзовых наград, 2 гран-при, а также 15 специальных призов.

Президент фестиваля Елена Заполь поздравила победителей и поблагодарила коллег за проведения фестиваля. Она отметила, что состав жюри остался международным, несмотря на все трудности. По ее словам, эксперты из 30 стран мира обсудили работы участников и выбрали лучших.

«33-й сезон фестиваля — это смелые идеи, нетворкинг, колоссальный обмен опытом и полное погружение в мир контента и креатива. Надеюсь, что в следующем году фестиваль станет еще масштабнее и разнообразнее», — сказала она.

Управляющий директор и соучредитель Hybrid INSEA India, председатель жюри блока MEDIA Шреяс Сафе, подчеркнул, что такие фестивали, как Red Apple, являются творческими двигателями всей рекламной индустрии. «Они стимулируют инновации, объединяют таланты и формируют будущее рекламных технологий. Участие в составе жюри дало мне отличный опыт лучше познакомиться со спецификой рекламного рынка России», — сказал он.

В свою очередь, креативный директор Contrapunto и BBDO CA Кристина Денина отметила, что фестиваль позволяет демонстрировать свои собственные креативные решения и наблюдать за достижениями коллег. «Red Apple — это в каком-то смысле финальная точка фестивального сезона. Мы рады, что в 2023 году нам есть чем впечатлить коллег. На фестивале мы увидели много сильных ярких проектов», — сказала она.

Отмечается, что в этом году среди проектов-участников много кейсов, посвященных возрождению культуры и ее внедрению в современность, популяризации искусства и социальным проблемам, а также креативных и эффективных кампаний для брендов.

По словам руководителя группы по работе с рекламными агентствами Авито Ольги Макаровой, социально-значимые темы по-прежнему трогают сердца. «Важно говорить об этом всегда. Из простого и искреннего месседжа можно развернуть настоящую историю и реализовать классный проект. Порой не стоит придумывать космолеты, а сфокусироваться на поиске настоящего», — отметила она.

Списки победителей и призеров доступны на официальном сайте Red Apple.