Российский бизнесмен Олег Дерипаска считает, что США придется охладить свой военный пыл из-за необходимости расплачиваться по госдолгу. Об этом предприниматель написал в своем Telegram-канале.

По словам Дерипаски, в Вашингтоне задумались о высокой стоимости госдолга США, который в данный момент превышает $33 трлн. Как пишет бизнесмен, официальные лица американской политики считают, что причина роста задолженности кроется в несовершенном и непрозрачном механизме размещения и торгов американских облигаций.

Однако, считает Дерипаска, даже если повысить прозрачность рынка казначейских бумаг, перед Штатами все равно встанет проблема того, как расплачиваться по долгам и процентам по ним через 2–3 года. Проценты уже превышают $1 трлн в то время, как бюджет США в 2023 и 2024 годах будет исполняться с огромным дефицитом в 8%.

«А без денег и военный пыл за океаном будет угасать», — полагает Дерипаска.

Он добавил, что уже с сентября 2023-го было ясно, что конфликт на Украине подходит к концу, а его продление — напрасная агония.

До этого сообщалось, что дефицит бюджета США в 2023 финансовом году вырос на $320 млн, до $1,7 млрд.

Ранее Дерипаска обвинил мировых политиков в создании кризиса глобальной безопасности.