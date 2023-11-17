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В Колумбии мать инсценировала похищение двухлетнего сына, чтобы получить выкуп от его отца

Oddity Central: колумбийка инсценировала похищение своего сына и потребовала выкуп от отца

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Shutterstock

Жительница Колумбии инсценировала похищение своего двухлетнего сына, чтобы получить деньги от мужа, пишет Oddity Central.

Женщина рассказала полицейским, что якобы несколько неизвестных мужчин на мотоциклах вырвали ребенка из ее рук, а потом уехали с ним. После того, как офицерам удалось вычислить нахождение малыша, они штурмом ворвались в здание, но увидели неожиданную картину.

Нападавших в масках там не оказалось, а ребенок сидел на руках у подруги колумбийки. Она рассказала полицейским, что ребенка привел ее 17-летний сын. Оказалось, мать похищенного мальчика договорилась с подростком, чтобы тот присмотрел несколько дней за малышом.

Пока ребенок был в другой семье, женщина придумала легенду с похищением и пыталась выманить у мужа $14 тысяч за выкуп. После того, как полицейские раскрыли аферу, колумбийка была арестована и ждет предъявления обвинений в тюрьме.

Ранее сын инсценировал свое похищение, чтобы получить от матери $150 тысяч.

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