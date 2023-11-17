Психолог назвала способ сблизиться детям и родителям

Семейные традиции помогут сблизить детей и родителей, делая семью дружнее и сплоченнее. Об этом в беседе с РИАМО рассказала детский и семейный психолог Екатерина Кес. В качестве примера она привела совместное украшение елки или приготовление лакомств.

«Дети не помнят, сколько у них было игрушек в детстве, но всегда вспоминают время, проведенное с родителями, — походы, костры, совместные просмотры фильмов, кормление уток в парке, настольные игры и так далее», — отметила психолог.

Она добавила, что семейные традиции способствуют общению всей семьи без гаджетов, которые забирают большую часть внимания современного человека.

По словам психолога Андрея Зберовского, чтобы привить детям уважение к традиционным семейным ценностям, взрослым достаточно просто их соблюдать. Он подчеркнул, что для ребенка, который всю жизнь видел счастливых родителей, это лучшая реклама семьи.

В 2023 году американские психологи из Пенсильванского университета и Университета Бригама Янга в штате Юта изучили последствия отказа от религиозной идентификации в подростковом и раннем взрослом возрасте для семейных взаимоотношений.

Ранее психолог назвала причины, по которым часто ссорятся семейные пары.