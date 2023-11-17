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В Минстрое объяснили, почему обрушился дом в Астрахани

Файзуллин: обрушение дома в Астрахани связано с недосмотром надзорных органов

Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин заявил, что обрушение двух подъездов многоэтажки в Астрахани связано с недосмотром со стороны надзорных органов. Об этом глава Минстроя сказал на VIII Всероссийском съезде региональных операторов капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.

«Вчерашняя трагедия в Астрахани — с чем она связана? С тем, что не досмотрели [надзорные органы], и, самое главное, — философия того, что любые изменения в объекте они просто так не должны делаться», — приводит слова Файзуллина РИА Новости.

По мнению чиновника, чтобы подобные ЧП больше не происходили, нужно усилить контроль со стороны ответственных ведомств, а также внести изменения в законодательство для повышения безопасности в домах, где используется газ.

Инцидент в Астрахани произошел вечером 16 ноября: обрушились два подъезда жилого дома на Привокзальной площади. Перед случившимся местные жители заметили трещины на фасаде и успели позвонить в экстренные службы. По данным МЧС, всего из дома до обрушения вывели 213 человек, в том числе 37 детей.

Известно об одном летальном случае. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в СК назвали предварительную причину обрушения части дома в Астрахани.

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